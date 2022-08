Energie sparen in Zeiten knapp werdender Ressourcen für die Stromerzeugung heißt das Gebot der Stunde. Der Kleinlangheimer Marktgemeinderat stellte in der Ratssitzung am Dienstagabend im VfL-Sportheim die Weichen für kommunale Energiereduzierung. Bei einer Gegenstimme wurde beschlossen, die Ortslampen von 0.30 bis 4.30 Uhr abzuschalten. Das aber auch mit der Einschränkung, dass die Gemeinde einschalten könnte, falls es notwendig würde. Ab dem Jahr 2024 würde nicht mehr abgeschaltet, falls sich die Gemeinde für das Dimmen der LED-Retrofit-Leuchtmittel entscheidet, was aber erst im besagten Jahr entschieden wird. Für die derzeitige Regelung gilt, dass die Bahnhofstraße wegen der Baustelle beleuchtet bleibt.

Dass in den vergangenen Jahren schon einiges unternommen wurde, um die Kosten für die Ortsbeleuchtung zu senken, ging aus den Zahlen der N-ERGIE-Netz Gmbh hervor, die belegen, dass bis 2017 der Jahresverbrauch bei etwa 120.000 kWh lag, während nach dem Umbau auf LED-Retrofit-Leuchtmittel der Jahresverbrauch auf rund 28.000 kWh sank, was eine Einsparung von 77 Prozent bedeutet. Bei der Abschaltung müssen sieben Steuergeräte zum Preis von etwa 80 Euro pro Stück gewechselt werden, was eine Summe von 560 Euro ergibt. Bei der Diskussion zu eventuellen Nachteilen beim Abschalten der Ortsbeleuchtung in der besagten Zeit kamen auch die höhere Unfallgefahr und die mögliche Zunahme von Kriminalität und Vandalismus zur Sprache. Ebenfalls auch eventuelle Auswirkungen negativer Art beim Weinfest.

Jede zweite Lampe auszuschalten wäre sehr aufwendig

Da hätten die Mitarbeiter des Bauhofs die Möglichkeit, mit Hilfe der neuen Steuergeräte die Beleuchtung einzuschalten, so der Hinweis zu diesem Punkt. Bürgermeisterin Gerlinde Stier erinnerte daran, dass man schon im nichtöffentlichen Teil der vergangenen Ratssitzung über verschiedene Punkte diskutierte und die Einwohnerschaft die Möglichkeit gehabt habe, zum Vorhaben "Abschalten" Stellung zu nehmen und sich niemand dagegen ausgesprochen habe. In der Diskussion wurde auch die Variante angesprochen, jede zweite Lampe auszuschalten, was aber einen unverhältnismäßig hohen Aufwand und die Anschaffung eines Hubsteigers für den Bauhof bedeute. Nach Aussage von N-ERGIE ist ein Abschalten der Leuchten bei LED mit automatischer Reduzierung nicht möglich. "Es müssten alle LED-Leuchten einzeln umprogrammiert werden, was einen sehr hohen Kostenaufwand bedeutet", teilt N-ERGIE dazu mit.

Die Gemeinde hätte die Möglichkeit gehabt, eine sogenannte "interaktive Sitzbank" zu installieren, das Angebot kam von LKW Kitzingen. Die Bank kostet etwa 5000 Euro und LKW hätte davon 3000 Euro übernommen. Außerdem die Systemkosten von 120 Euro (netto) in den ersten zehn Jahren. Die Bürgermeisterin informierte dazu, dass mittels dieser Bank alle Aktivitäten für das Internet möglich seien. Sie bedauerte sehr, dass sich die Mehrheit im Rat gegen die Bank aussprach, da diese Einrichtung besonders für junge Leute interessant gewesen wäre.

Klärschlamm darf auf Äckern ausgebracht werden

Die jüngste Klärschlammentsorgung erfolgte 2020 und kostete fast 20.000 Euro. Für die neue Entsorgung liegt der Gemeinde ein Angebot von 29 Euro pro Kubik vor, was nach Aussage der Bürgermeisterin einen ähnlichen Betrag wie 2020 ergeben dürfte. Das Positive daran sei der Umstand, dass diesmal das Ausbringen auf den Äckern möglich sei. Der Wasserpreis stieg um 13 Prozent, die Mehrkosten werden umgelegt. Im Ortsteil Haidt wurden im kleinen Baugebiet zwei Bauplätze erschlossen. Zum Markungsumgang am 9. Oktober in Atzhausen kam der Vorschlag, als Erinnerung an diesen Tag zwei Bäume zu pflanzen. Norbert Heß monierte, dass die Lkw bei der Abfuhr von der Autobahnbaustelle nicht die normale Umleitung, sondern eine Abkürzung über einen Wirtschaftsweg benützen. Ob das zulässig ist, soll geklärt werden.