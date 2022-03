World-Press geht in den Endspurt: In Kitzingen sind die besten Pressebilder der Welt noch bis Sonntag, 27. März, als Schaufenster-Galerie zu sehen. Die 141 ausgestellten Bilder machen sich anschließend wieder auf den Weg nach Amsterdam, wo aktuell bereits die Nachfolger-Ausstellung vorbereitet wird.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, sei man "mit der Ausstellung und dem Besucherzuspruch sehr zufrieden". In den vergangenen Tagen habe auch das gute Wetter dazu beigetragen, "dass die Stadt immer sehr gut gefüllt war". Mit Blick auf die ausgegebenen Booklets sowie die Zugriffe auf die QR-Codes gehen die Veranstalter derzeit von etwa 17.000 Besuchern aus.

Die Ausstellung gibt es seit 2007 in Kitzingen, bisher haben sich mehr als 300 000 Besucher die Bilder angeschaut. Rekordjahr war 2019 mit fast 29 000 Besuchern. Diesmal sind 141 Fotos in 65 Schaufenstern von 49 Einzelhändlern und Institutionen im Innenstadtbereich ausgestellt.

QR-Code an jedem Schaufenster

In den Rundgang einsteigen kann man prinzipiell überall, an mehreren Stellen stehen auffällige Kästen mit kostenlosen Booklets, die als Ausstellungsbegleiter alle Infos und Erklärtexte zu den Bildern beinhalten. Möglich sind zudem an jedem Schaufenster QR-Code-Zugriffe.

Auf der Internetseite der Stadt Kitzingen findet sich eine Umfrage, ob den Besuchern die Ausstellung in der Rathaushalle bzw. in der Schaufenster-Variante besser gefällt. Dieses Ergebnis, so das Versprechen, möchte die Stadt bei der Entscheidung für das nächste Jahr einfließen lassen.