Kitzingen vor 1 Stunde

Endspurt bei PAM-Ausstellung

Nur noch wenige Tage ist die Ausstellung „Kitzinger Baukunst“ im historischen Rathaus in Kitzingen zu sehen, wie die Stadt in einer Pressemitteilung informiert. Der Kulturverein PAM hat Dokumente zusammengestellt, die die jüngere Geschichte Kitzingens lebendig werden lassen. Die Ausstellung gibt anhand der akkurat durchgezeichneten Baupläne einen exemplarischen Einblick in die Bautätigkeiten und zugleich in die planerische Entwurfsarbeit der im 19.Jahrhundert aktiven Baumeister. An diesen ästhetisch reizvollen Beständen lassen sich das handwerkliche Können, der Ideenreichtum der Planfertiger sowie der Zeitgeist des Historismus ablesen. In Ergänzung mit den fotografischen Abbildungen der Architekturobjekte aus der Gegenwart sowie kurzen Informationen können die Besucher die über die Zeit erfolgten Veränderungen an den verschiedenen Gebäudetypen erkennen und nachvollziehen. Einen Ausstellungskatalog gibt es zum Vorzugspreis während der Öffnungszeiten. Die sind täglich von 10 bis 18 Uhr. Letzter Ausstellungstag ist Sonntag, 28. August. Der Eintritt ist frei.