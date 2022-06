Kitzingen vor 13 Minuten

Endlich wieder Wettkampfstimmung im Kitzinger Hallenbad

Vor kurzem konnte endlich wieder der erste richtige Wettkampf in Kitzingen stattfinden. Zusammen mit Gästen aus Bamberg, Würzburg, Ochsenfurt und Marktheidenfeld schnupperten die Kitzinger Wettkampfschwimmer der Turngemeinde Kitzingen wieder Wettkampfluft. Julia Gabriel nutzte den Heimvorteil und brachte auf hohem Niveau fünf neue Bestzeiten ins Wasser. Mit 29,94 min über 50m Freistil blieb sie zudem erstmals unter 30 Sekunden auf der kurzen Freistilstrecke. Ferdinand Eitel (2009), Leonie Worschech (2011) und Cornelius Haupt (2011) konnte ihre über zwei Jahre alten Bestzeiten ebenfalls deutlich steigern und sind gut gerüstet für die noch bis zur Sommerpause anstehenden Wettkämpfe. Neben den etablierten Wettkampfschwimmern konnte auch der Schwimmnachwuchs in einem internen Wettkampf erste Wettkampferfahrungen sammeln. Hier schwamm Mia Bock (2013) jeweils die Tagesbestzeiten über 25m Freistil, 25m Rücken und 25m Wechselbeinschlag mit Brett. Aufgrund der nicht so großen Teilnehmerzahlen wurden bei dem Wettkampf keine Medaillen vergeben sondern jeder Teilnehmer erhielt zum Schluss eine handverzierte Lebkuchenmedaille.