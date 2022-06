Meist finden Vereinsehrungen bei Jahreshauptversammlungen und auf Kommersabenden statt, aber nicht so beim Rödelseer Musikverein. Hier wählt man schon eine besondere Veranstaltung unter freiem Himmel in besonderem Ambiente: das Schlossschoppenfest. Nach zweijähriger Pause konnte das "Kleine Weinfest", wie es in der Ortschaft auch genannt wird, wieder stattfinden.

Seit nunmehr 32 Jahren veranstaltet der Musikverein Rödelsee Mitte Juni das Schlossschoppenfest im Hof des Schlosses Crailsheim. Im Vorfeld war der Veranstalter, die Winzerkapelle Rödelsee, mit ihrem ersten Vorsitzenden Tobias Wandler schon ein bisschen nervöser als sonst, ist doch nach zweijähriger Pause vielleicht ein bisschen Routine verloren gegangen. Aber die Vorbereitungen haben wunderbar geklappt und auch die Resonanz am Fest selbst war sehr gut – trotz der heißen Temperaturen. Große Laubbäume im Innenhof spendeten Schatten und sorgten für Abkühlung.

Eröffnet wurde das Fest am Nachmittag von Bürgermeister Burkard Klein und Weinprinzessin Anna Deppisch, was sogleich auch der erste offizielle Auftritt der Rödelseer Weinhoheit war, die erst seit wenigen Wochen im Amt ist. Anna I. hat ihn mit Bravour gemeistert.

Im Mittelpunkt stand an diesem Tag aber auch die Winzerkapelle. Nicht nur, dass die Rödelseer Musikerinnen und Musiker das Fest musikalisch gestalteten, wurde der Tag auch genutzt, um Danke bei vielen engagierten Menschen zu sagen. Es gab zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen für langjähriges Musizieren und aktives Mitwirken im Vereinsausschuss. Sowohl der Musikerverein als auch der Nordbayerische Musikbund bedankten sich bei insgesamt 13 aktiven Mitgliedern der Winzerkapelle.

Die Kreisvorsitzende vom Nordbayerischen Musikbund (NBMB), Sibylle Säger, lobte das außerordentliche Engagement, es sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen und Einsatz für die Gemeinschaft zu zeigen. In Rödelsee sei die Welt in der Hinsicht noch sehr in Ordnung. Als Abschluss und als Dank für die vielen Ehrungen gab es dann die "Nationalhymne der Blasmusik", den Böhmischen Traum. Die Winzerkapelle spielte noch bis in die späten Abendstunden beim gelungenen Comeback-Schlossschoppenfest auf.

Ehrungen Musikverein – aktives Musizieren:

Tobias Grubert, Wolfgang Schiefer (10 Jahre), Simone Schuster, Andreas Wandler, Tobias Wandler, Dominik Schilling, Steffen Bommersheim, Winfried Wald (20 Jahre), Michael Dorsch (25 Jahre), Manfred Scharting, Joachim Weigand (40 Jahre)

Ehrungen Musikverein – Vereinsarbeit:

Wolfgang Bayer (20 Jahre)

Ehrungen Nordbayerischer Musikbund (NBMB) – aktives Musizieren:

Tobias Grubert, Wolfgang Schiefer (10 Jahre – Ehrennadel in Bronze), Simone Schuster, Andreas Wandler, Tobias Wandler, Dominik Schilling, Steffen Bommersheim (20 Jahre – Ehrennadel in Silber), Manfred Scharting, Joachim Weigand (40 Jahre – Ehrennadel in Gold)

Ehrungen Nordbayerischer Musikbund (NBMB) – Vereinsarbeit:

Wolfgang Bayer (20 Jahre – Ehrennadel in Gold), Ulrich Hess (25 Jahre – Ehrennadel in Gold "25")