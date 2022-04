Willanzheim vor 3 Stunden

Endlich wieder ratschen!

Von Gründonnerstag bis zur Osternacht waren die Ratscher in Willanzheim nach zwei Jahren "auf Sparflamme" endlich wieder in der gewohnten Form unterwegs. 18 Kinder ersetzten in fünf Gruppen die Kirchenglocken zur Freude der Willanzheimer Kirchengemeinde.