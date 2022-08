Kitzingen vor 1 Stunde

Endlich wieder Grundschulwettkämpfe

Zwei Schuljahre hatte Corona den Grundschulen des Landkreises einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun konnten zumindest zum Schuljahresende zwei Wettbewerbe wieder stattfinden. Beim Landkreisturnier Fußball setzte sich die Mannschaft der Grundschule Schwarzacher Becken souverän mit nur einem Punktverlust auf dem Sportgelände in Buchbrunn durch. Damit knüpfte die Schule nahtlos an ihren letzten Erfolg an: Den letzten Fußballwettbewerb vor Corona hatten die Schwarzacher ebenfalls gewonnen. Den Leichtathletikwettbewerb, traditionell in Iphofen ausgetragen, gewann in diesem Jahr die Grundschule Volkach.