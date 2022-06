Wiesentheid vor 44 Minuten

Endlich wieder ein großes Fest - Fronleichnam in Wiesentheid

Nach keiner beziehungsweise kleiner Prozession in den vergangenen beiden "Corona-Jahren" gab es in diesem Jahr wieder eine richtig, große Prozession in Wiesentheid zum Hochfest Fronleichnam, ein bewegendes Erlebnis für Groß und Klein. Nach dem Gottesdienst in der Wiesentheider Pfarrkirche St. Mauritius warteten bereits viele Kinder aus den Wiesentheider Kindertagesstätten vor der Kirche, um die Prozession an diesem Festtag begleiten zu können. Traditionell ist es in Wiesentheid so, dass alle Kinder, sämtlicher örtlicher Einrichtungen hierzu eingeladen, in den Kindergärten thematisch darauf vorbereitet und an dem Tag selbst von den Erzieherinnen betreut werden. So waren am vergangenen Donnerstag viele wunderschön gekleidete Mädchen und Buben bei der Prozession dabei, streuten Blumen oder schwenkten kleine, gelb-weiße Fähnchen. Bei dem Rundgang, der gut 200 Gläubigen durch den Wiesentheider Schlosspark merkte man richtig, hier ist Glauben, hier ist Leben, hier ist Jung und Alt dabei. An zwei Altären wurden von Pater Philippus Eichenmüller (OSB) die Evangelien gelesen und Fürbitten vorgetragen. Musikalisch begleitet wurde die Prozession, die nach rund einer Stunde wieder an der St. Mauritiuskirche endete, vom Wiesentheider Musikverein. Ein rundum gelungenes, beeindruckendes "Comeback" der Wiesentheider Fronleichnamsprozession.