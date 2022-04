Markt Einersheim vor 42 Minuten

Endlich wieder auf der großen Bühne

Nach zwei Jahren Coronapause findet endlich wieder die Kindermusikfreizeit der Evangelischen Jugend Markt Einersheim/Castell (EJ MeiCa) statt. 14 Kinder und Jugendliche studieren seit Beginn der Ferien ein Musical ein – Joseph, ein echt cooler Träumer, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Jugend Markt Einersheim und Castell. Als Lieblingskind seines Vaters können seine Brüder Joseph nicht verstehen und halten ihn für einen Lügner und Spinner. Deshalb werfen sie ihn in einen Brunnen. Doch das soll nicht das Ende eines noch bedeutungsvollen Lebens werden. Wer also wissen will, wie es mit Joseph, dem Träumer, weitergeht, ist eingeladen zur Aufführung am Gründonnerstag, 14. April, um 16 Uhr im CVJM-Haus in Haag. Zuschauer ab sechs Jahren müssen eine medizinische Maske zu tragen, ab 18 Jahren eine FFP2-Maske.