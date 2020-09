Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Endlich Erstkommunion: 20 Kinder feiern in Münsterschwarzach

Corona ist schon eine seltsame Sache. Das Virus hat dazu geführt, dass heuer alles anders ist, auch in Sachen Erstkommunion. Nicht im Frühjahr, sondern im Herbst, nicht in der Heimat-Pfarrgemeinde sondern in der Abteikirche Münsterschwarzach muss gefeiert werden, wegen dem Abstand. Das kann aber laut einer Pressemitteilung auch positiv gesehen werden. Die Umstände haben quasi zu gelebter, pastoraler Gemeinschaft geführt und so feierten am vergangenen Samstag zwanzig Kinder aus drei Pfarreigemeinschaften (Kirchschönbach-Stadelschwarzach-Wiesentheid und Großlangheim-Rödelsee und Obervolkach) ihre erste heilige Kommunion und das in der Abteikirche. Eine Gemeinschaftsaktion, die es ohne Corona wohl nie gegeben hätten.