Seit einigen Jahren besitzt die Mittelschule Wiesentheid ein sogenanntes "Grünes Klassenzimmer". Das war aber bisher nicht wirklich grün, sondern ein überdachter Outdoor- Bereich mit Lounge- Sitzgelegenheiten, die die Praxisklasse aus Europaletten in den letzten Jahren hergestellt hatte. Die Wand des "Grünen Klassenzimmers" blieb weiß. Dies sollte sich im Schuljahr 2021/22 endlich ändern. In Zusammenarbeit mit Kunstlehrerin Bianca Günther initiierte Konrektor und Praxisklassenlehrer Wolfgang Lurati für seine PK ein Kunstprojekt.

"Aus welchen Farben mischt man noch ´mal Grün?" Mit solchen Startschwierigkeiten hatten die Schüler der Praxisklasse anfänglich im Kunstunterricht zu kämpfen. Aber tolle Ideen hatten sie: "Wir wollen eine Dschungelwand!" – das stand schnell fest. Aber wie mischt man jetzt verschiedene Grüntöne?

Malermeister Jürgen Volk erläuterte die Grundlagen der Farblehre und ließ die Schüler Farben aus Kreide, Mehl, Eiern oder Quark herstellen. Am Ende des Tages konnten alle über 50 Grüntöne mischen.

"Palmenblätter sind cool, aber ich kann keines zeichnen!"

Die Schüler der Praxisklasse wurden vor neue Herausforderungen gestellt: "Wie bekommen wir denn einen Dschungel an unsere Wand? Wir brauchen Palmenblätter, exotische Pflanzen und Tiere…!" Sie entschieden sich für Schablonendruck und Acrylfarben.

Die Aufregung stieg als es an die Wand ging. Die Schüler der Praxisklasse klebten das Holz ab, legten den Boden mit Malervlies aus und weißelten die Wand. Schließlich wurde gemischt, gestrichen, getupft, verwischt und verblendet. Das Resultat: Ein Hintergrund in Hunderten von Grüntönen.

"Läuft bei uns!"

Nachdem Hintergrund geschaffen war, lief es wie von selbst. Jeder Schüler fand sein Einsatzgebiet an der Wand. Einige malten Palmenblätter oder bunte Kolibris mit Schablonen, andere gestalteten einen See mit gesprayten Seerosen und ganz Mutige malten sogar Tiere in die Dschungellandschaft. Die Jungs reinigten und lasierten die schweren Paletten- Möbel neu und stellten den gespendeten Tischkicker auf.

Im Juli 2022 war es endlich soweit. Die Wand war eine Dschungellandschaft, die Möbel lasiert und der Tischkicker einsatzbereit. Die Praxisklasse weihte zusammen mit Klassleiter Wolfgang Lurati, Sozialpädagogin Nadja Wentworth und Kunstlehrerin Bianca Günther das grüne Klassenzimmer feierlich bei Eis und Tischkickern ein.

Auch die diesjährige Praxisklasse hinterlässt ihre Spuren an der Mittelschule Wiesentheid. Der liebevoll gestaltete Outdoor- Bereich ist nun wirklich ein "Grünes Klassenzimmer" und wird in den Pausen von vielen Klassen genutzt. Das wird noch in den nächsten Jahren der Fall sein, wenn die Mädels und Jungs der Praxisklasse 2021/22 schon längst in ihr Berufsleben gestartet sind. Das Projekt wurde finanziell durch den ESF gefördert.

Von: Bianca Günther (Lehrerin, Mittelschule Wiesentheid)