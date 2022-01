Kitzingen vor 25 Minuten

Empathie wirkt

"Wie dich Mitgefühl verwandeln kann - Empathie wirkt!" lautet der Titel eines Vortrags in der Alten Synagoge, zu dem die Volkshochschule Kitzingen am Dienstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr einlädt. Mitgefühl wird manchmal mit Mitleid gleichgesetzt - das ist es nicht, schreibt die Volkshochschule in einer Pressemitteilung. Sich in einen anderen Menschen hineinfühlen können, ist die Grundlage für Beziehungen, die auf Wachstum und gegenseitige Unterstützung angelegt sind, heißt es weiter. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Christine Krokauer, zeigt in ihrem Vortrag, dass jeder die Ausstattung besitzt, Mitgefühl zu entwickeln.