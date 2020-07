Volkach vor 1 Stunde

Elvira Sauer aus Volkach feierte 90. Geburtstag

Elvira Sauer aus Volkach feierte 90. Geburtstag. Es gratulierten ihre beiden Kinder Brigitte und Klaus mit ihren Familien sowie ein Enkel. Die rüstige Seniorin, die aus Escherndorf stammt, lebt seit gut fünf Jahren im Seniorenzentrum des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Volkach. Dort gratulierte ihr Volkachs neuer Bürgermeister Heiko Bäuerlein (links). Es war sein erster Gratulationstermin seit Beginn der Corona-Pandemie. Zusammen mit ihren beiden Brüdern ist Elvira Sauer am Altmain aufgewachsen. Ihr jüngerer Bruder lebt heute noch in Köhler. Ihre Eltern waren Winzer. Schon als Kind half sie in den Weinbergen. Nach der Heirat mit dem Nordheimer Schreiner Rudolf Sauer, den sie beim Tanzen kennen gelernt hatte, kümmerte sie sich um Haushalt und Familie. Gemeinsam mit ihrem Mann ging sie gerne ins Theater und zum Singen. Sportlich fit hielt sie sich mit Schwimmen. Ihre Hobbys waren schon immer Kochen, Backen und Handarbeiten. Beim Kuchenbacken im ASB hilft die Jubilarin tatkräftig mit. Sie liebt Spaziergänge an der frischen Luft.