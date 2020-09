Kitzingen vor 1 Stunde

Eltern tauschen sich beim Willkommenscafé aus

Die Leiterin des Familienstützpunkts Volkach, Ellen Ströhlein, und Bürgermeister Heiko Bäuerlein luden vor kurzem alle Familien aus der Verwaltungsgemeinschaft Volkach, die im letzten halben Jahr Nachwuchs bekommen haben, zum Willkommenscafé ein. Die Eltern konnten sich kennenlernen und erfuhren, dass der Familienstützpunkt bei Fragen zur Erziehung und Familienbildung jederzeit angesprochen werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Halbjährlich wird ein Programm zu Erziehungsfragen, Ernährung, Gesundheit und Bewegung organisiert und immer mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr findet der Offene Eltern-Kind-Treff statt, so die Mitteilung weiter. Der Bürgermeister zeigte die Möglichkeiten für Familien in Volkach auf und kam mit den Familien ins persönliche Gespräch. So wurden Wünsche und Fragen angesprochen und diskutiert.