Seine Verdienste um die Gemeinde Sommerach sind unumstritten. Ebenso die Auszeichnung, die dem langjährigen Gemeindechef Elmar Henke am Sonntagabend im Zuge der zweitägigen Veranstaltung "Kunst und Kultur" widerfuhr. Unter dem Beifall zahlreicher Gäste wurde Henke aufgrund besonderer Verdienste zum Altbürgermeister ernannt.

Seine Nachfolgerin im Amt, die aus Österreich stammende Elisabeth Drescher, bezeichnete Henke als einen Menschen, der sich seit vielen Jahrzehnten für seinen Heimatort Sommerach einsetze. In diesem Zusammenhang verwies Drescher auf zahlreiche Ehrenämter, die der ehemalige Gemeindechef über Jahrzehnte hinweg mit Herzblut ausfüllte.

Mit seinem Motto hatte er lange Erfolg

Bei seiner Bewerbung zur Wahl des 1. Bürgermeisters in Sommerach im Jahre 1998 hatte Henke folgendes Motto als Grundsatz für seine Tätigkeit gewählt:"Handeln und nicht kneifen, entscheiden und nicht ausweichen, führen und nicht nachlaufen". Ein Motto, das zielorientiert war und mit dem der langjährige Gemeindechef Erfolg hatte.

Wie Drescher in ihrer Laudatio ausführte, habe Elmar Henke die besonderen Potentiale der Gemeinde stets erkannt und gefördert. Er habe sein Amt mit "Ehrgeiz, Ausdauer und hohem Einsatz" erfüllt, so die amtierende Gemeindechefin.

Drescher erinnerte unter anderem an die großen Erfolge beim Dorfwettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden, unser Dorf hat Zukunft", wo die Erstplatzierungen mit der Goldmedaille auf Kreis-, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene belohnt wurden. "Die Gemeinschaft lebt von den Akteuren und vom Geist der Gemeinde, der unterstützt und vorwärts denkt und agiert", sagte Drescher. Und verwies auf viele Ansprachen von Henke, in denen er den Fleiß der Sommeracher Bürger, die diese Entwicklungen ermöglichten, hinwies. "Es bedarf auch eines fleißigen Bürgermeisters, damit ein Dorf sich weiter entwickeln kann".

Der Altbürgermeister ließ in einem kurzen Zeitraffer noch einmal wichtige Stationen in seiner langjährigen Bürgermeister- Tätigkeit Revue passieren. "Es gibt viele, ja sehr viele Momente, die ich nicht vergessen werde", so Henke.

Landrätin erinnerte an die vielen Stationen Henkes

Dessen Verdienste würdigte auch Landrätin Tamara Bischof, die an viele Stationen von Henkes erfolgreicher Arbeit erinnerte. Und Winfried Kraus, langjähriger Wegbegleiter von Henke im Sommeracher Gemeinderat, hatte ein Gedicht geschrieben über die großen Erfolge Henkes, die man unter der Regie des "Rekordbürgermeisters" verzeichnen konnte.

Neben Henke wurden noch weitere verdienstvolle Ratsmitglieder, die bei den Kommunalwahlen 2020 nicht mehr kandidierten, geehrt. Bürgermeisterin Elisabeth Drescher und ihr Stellvertreter Klaus Heinrich dankten Winfried Kraus, Helmut Pfaff, Franz Völk, Waltraud Dilling und nicht zuletzt auch Elmar Henke für ihren Einsatz zum Wohle der Gemeinde.

Moderiert wurde die zweitägige Veranstaltung "Genuß und Kultur" am Sonntagabend von der ehemaligen Deutschen Weinkönigin, Nicole Then. Zum Veranstaltungsprogramm gehörte insbesondere bei der auf 200 Personen begrenzten Gästezahl auch der Vortrag von Elmar Hochholzer über die 200-jährige Geschichte um das Sommeracher Rathaus.

Zum Auftakt am Samstagabend hatte ein Gala-Dinner im Mittelpunkt einer Veranstaltung gestanden, die musikalisch von der Musikkapelle Sommerach begleitet wurde.