Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Pastoralen Raums Schwarzach am Main werden Pfarrvikar Matthias Eller und Benediktinerpater Philippus Eichenmüller gemeinsam zum 1. September als Pfarrer angewiesen. Darüber informiert das Bischöfliche Ordinariat in einer Pressemitteilung.

Der zukünftige Pastorale Raum umfasst die Pfarreiengemeinschaften „Großlangheim – Rödelsee“, „Kirchschönbach – Stadelschwarzach – Wiesentheid“, „Maininsel, Sommerach“, „Obere Volkach – Sankt Urban, Obervolkach“, „Sankt Urban an der Mainschleife, Volkach“ sowie „Stadtschwarzach, Schwarzenau, Reupelsdorf“.

Eller, Jahrgang 1984, stammt aus Steinsfeld im Landkreis Haßberge. Nach dem Abitur trat er 2003 in das Würzburger Priesterseminar ein. Sein Theologiestudium absolvierte Eller zunächst in Würzburg, dann größtenteils in Rom, wo er im Jahr 2010 zum Priester geweiht wurde. Von 2011 bis 2013 war Eller als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Hedwig im Kitzinger Land, Kitzingen“ eingesetzt. Seit Herbst 2013 ist er als Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Laurentius am Spessart, Marktheidenfeld“ seelsorgerlich tätig. An dieser Stelle hat Eller berufsbegleitend ein Promotionsstudium an der Universität Bonn aufgenommen, das er gegenwärtig abschließt. Sein Wohn- und Dienstsitz wird Wiesentheid sein.

Eichenmüller, Jahrgang 1957, stammt aus Auerbach in der Oberpfalz. 1979 trat er in das Kloster Münsterschwarzach ein. Von 1980 bis 1985 studierte er in Würzburg Theologie und empfing 1986 die Priesterweihe. Nach verschiedenen Tätigkeiten wurde er 2003 zum Pfarrer von Sommerach und Nordheim am Main ernannt. Seit 2017 gehört die Pfarreiengemeinschaft „Maininsel, Sommerach“ zum Pastoralen Raum dazu. Seit 1. Dezember 2020 ist Eichenmüller als Pfarradministrator im Pastoralen Raum Schwarzach am Main eingesetzt. Er ist Benediktiner und wohnt aktuell und auch zukünftig in der Abtei Münsterschwarzach.