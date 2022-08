Am Freitag gegen 16.45 Uhr stürzte in der Erweinstraße in Wiesentheid eine Elfjährige mit ihrem Roller, nachdem sie laut Polizeibericht einen Schachtdeckel übersehen hatte. Das Mädchen zog sich hierbei Prellungen an den Beinen zu und musste zur Behandlung in die Klinik.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth