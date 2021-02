Kitzingen vor 50 Minuten

Elfjährige spendet Tröster-Teddys

"Das ist wirklich toll", freuen sich die Vorstände der Klinik Kitzinger Land, Thilo Penzhorn und Dr. Uwe Pfeiffle, "und bislang einmalig, wenn ein junges Mädchen von ihrem eigenen Geld Tröster-Teddys kauft, damit Kinder in der Klinik ein wenig die Angst genommen werden kann. Ein ganz großer Dank an Philipka Roßkopf." Die Idee kam der Elfjährigen, weil ihre Schwester, die selbst einmal Patientin der Klinik war und damals auch einen Tröster-Teddy bekommen hat, der ihr sehr geholfen hat, die Angst zu nehmen. Eine ganz tolle Aktion findet die Klinikleitung in ihrer Pressemitteilung und bedankte sich bei Philipka im Namen der vielen Kinder.