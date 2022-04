Bruder Wilhelm Fries feierte am 18. April seinen 80. Geburtstag. Folgende Informationen sind einem Presseschreiben der Abtei Münsterschwarzach entnommen: Der Jubilar stammt aus Hohestadt, heute ein Ortsteil von Ochsenfurt (Kreis Würzburg). Nach dem Besuch der Volksschule in Hohestadt kam er in das Lehrlingsheim St. Plazidus des Klosters Münsterschwarzach und erlernte in der Klosterverwaltung den Beruf des Industriekaufmanns.

Am 6. September 1959 trat er in das Kloster Münsterschwarzach ein. Durch die Ewige Profess im Jahre 1967 schloss sich Bruder Wilhelm der Abtei auf Lebenszeit an. Nach seiner Ausbildungszeit als Kaufmann wurde er in die Missionsprokura versetzt, wo er über 50 Jahre tätig war. Die Missionsprokura sorgt dafür, dass die Missionsarbeit der Münsterschwarzacher Benediktiner in Deutschland bei den Menschen bekannt wird, und die Tätigkeit der Missionare finanziell unterstützt wird.

In früheren Jahren wurden von der Missionsprokura viele notwendige Waren in die Missionsländer geschickt, damit die Missionare diese in den afrikanischen Ländern für die Bevölkerung einsetzen konnten. Im Laufe der Jahre hat sich Bruder Wilhelm in der Missionsprokura von der Schreibmaschine ausgehend zum Computerspezialisten entwickelt. Dafür sind ihm die Mitbrüder sehr dankbar.

Nach dem Ausscheiden aus der Missionsprokura machte sich Bruder Wilhelm in der Klosterbibliothek noch nützlich. Zu seinen Hobbys gehört auch das Lesen, außerdem ist er ein großer Eisenbahnfan.