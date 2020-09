Kitzingen vor 1 Stunde

Eisenbahnbrücke wird überprüft

Die Eisenbahnbrücke über der B8 in Kitzingen wird am Mittwoch, 30. September, und Donnerstag, 1. Oktober, jeweils zwischen 9 und 16 Uhr überprüft, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. In Fahrtrichtung Würzburg ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt, es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die B8 in Fahrtrichtung Nürnberg wird vollständig gesperrt. Eine Umleitung über die Schützenstraße, Westtangente, Südbrücke, Staatsstraße St 2271 und Marktbreiter Straße wird eingerichtet, so die Pressemitteilung.