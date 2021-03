Nach aktuellen Beschlüssen der Regierung dürfen Einzelhandelsgeschäfte in Regionen mit einer Inzidenz unter 50 wieder öffnen . In Kitzingen liegt diese momentan bei unter 30, also können auch hier die Türen der Läden geöffnet werden. Wie sieht es in der Innenstadt aus?

Frank Gimperlein vom Stadtmarketing Kitzingen betrachtet die Entscheidungen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Die Aussicht auf Öffnung ist für den Einzelhandel auf jeden Fall positiv", sagt er.

Allerdings müssen Geschäfte wieder schließen, wenn die Inzidenz drei Tage über dem gesetzten Wert liegt. "Das bedeutet natürlich Unsicherheit für die Händler und Kunden", erklärt er. Er hoffe, dass die Inzidenz auf einem niedrigen Niveau bleibe und die Geschäfte laufen können. "Da bin ich aber optimistisch", sagt Gimperlein.

Die Stimmung in der Innenstadt am Montagmittag

Am Montagmittag war es noch relativ ruhig in der Kitzinger Innenstadt – die große Laufkundschaft war nicht zu beobachten. Die Kitzinger reagieren verhalten auf die Öffnung. Jessica Mühlhof war in ihrer Mittagspause in der Drogerie. "Mit dem nächsten Einkaufsbummel werde ich noch ein wenig warten. Klamotten hängen noch genug im Schrank", sagt sie.

Auch eine Kundin in der Buchhandlung Schöningh am Marktplatz steht den Lockerungen eher kritisch gegenüber. "Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis die Geschäfte wieder schließen müssen, weil Menschen sich nicht an die Abstände und Regeln halten", sagt die Mitarbeiterin einer Arztpraxis.

Anders ist die Stimmung bei Filialleiterin Sigrid Klein aus. "Wir freuen uns sehr über die Öffnung", sagt sie. Die ersten Kunden seien auch schon im Geschäft gewesen. Für sie bedeute der neue Stufenplan einen Segen. "Wir brauchen die Vielfalt in der Innenstadt und auch die Kunden freuen sich, wieder durch die Stadt schlendern zu können", erklärt Klein. Wegen den Inzidenzen über 50 müsse sie sich weniger Sorgen machen. Denn Buchhandlungen seien von dieser Regelung im Stufenplan ausgenommen.

Die Stimmung bei den Händlern ist positiv

Barbara Binner, Inhaberin des Kitzinger Spielwarengeschäfts Wichtelreich, ist nicht weniger positiv gestimmt. "Ich bin heilfroh, dass wir wieder öffnen dürfen", sagt sie. Zwar sei sie auch während des Lockdowns von ihrer treuen Kundschaft unterstützt worden, jedoch fehlte ihr der direkte Kontakt und die Laufkundschaft.

Für sie bedeuteten die neuen Beschlüsse auch viel Vorbereitungsarbeit. "Am Samstag war ich bis 21 Uhr und am Sonntag bis 1 Uhr im Laden", sagt Binner. Die Öffnung sei für sie trotz aller Hoffnung nur der erste Schritt in Richtung Normalität. "Es wird noch etwas dauern, bis wir wieder auf früherem Umsatzniveau sind", weiß die Inhaberin.

Im Modegeschäft Young Fashion war der Kundenandrang laut Chefin Martina Zinnhobel-Rupp noch verhalten. "Trotzdem bin ich froh, dass wir wieder öffnen dürfen", sagt sie. Denn "Click & Collect" habe in ihrem Geschäft nur einen Bruchteil des Verdienstes gesichert. "Natürlich sitzen wir durch den Stufenplan auf einem Pulverfass", erklärt Zinnhobel-Rupp, "aber so lange wir aufmachen dürfen, tun wir das - und sind um jeden Kunden dankbar."

Wie geht es weiter?

Bestehen bleibt für Gimperlein die Frage nach der Öffnung von Gastronomie, Hotels und Kneipen. "Hier hoffen wir auf baldige Perspektiven", sagt er. Denn auch daran hänge laut Aussagen der Einzelhändler ihr Geschäft. "Es fehlen einfach noch die Touristen und die Laufkundschaft", erklärt Zinnhobel-Rupp. Die Öffnung der Außengastronomie, Theater und Kinos ist laut Landrätin Bischof allerdings frühestens ab dem 22. März möglich. Auch diese Entscheidung hänge an der Entwicklung der Inzidenzwerte.

Für Schulen sowie Tagesbetreuungsangebote für Kinder geht es ab dem 15. März in den inzidenzabhängigen Regelbetrieb. "Hier erfolgt ab dem 12. März wochenweise freitags eine Bekanntmachung durch das Landratsamt mit der maßgebenden Inzidenzeinstufung", erklärt Elena Müller, Abteilungsleiterin Baurecht und Umwelt. Die Regelung gelte dann jeweils für eine Woche.