Marktbreit vor 1 Stunde

Einwohnermeldeamt bleibt geschlossen

Am Montag, 27. September, ist das Einwohnermeldeamt in Kitzingen wegen Wahlnacharbeiten für den Publikumsverkehr komplett geschlossen. Ab Dienstag, 28. September, sind wieder alle Dienstleistungen möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen.