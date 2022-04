Kitzingen vor 3 Stunden

Einwohnermeldeamt am 4. Mai geschlossen

Das Einwohnermeldeamt in Kitzingen ist am Mittwoch, 4. Mai, für den Publikumsverkehr geschlossen. Es müssen interne Arbeiten durchgeführt worden. Ab Donnerstag, 5. Mai, ist das Einwohnermeldeamt wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für die Bürger da, teilt die Stadt Kitzingen mit. Die Öffnungszeiten: Montag und Dienstag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr; Mittwoch: 8 bis 12 Uhr; Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie Freitag: 8 bis 12 Uhr. Das Einwohnermeldeamt ist in die Landwehrstraße 23, gegenüber der Polizei, umgezogen.