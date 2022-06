Manchmal enthüllt der Boden in Kirchen besondere Dinge, manchmal die Decke. Bei der Sanierung der Marktbreiter St. Nikolai-Kirche entpuppten sich die 36 Köpfe in der Stuckdecke bei der Restaurierung als eine solche Besonderheit.

Apsis, Chor und ein großer Teil des Langschiffes stehen bis an die Decke voller Gerüste. Der Emporeneinbau an der Südseite ist entfernt, die Orgelempore ab der Westseite zusätzlich abgestützt. Zwei bisherige Stützen hatten ein nur sehr kleines Fundament, ihren Zweck aber gut erfüllt. Unter der Orgelempore mit ihren früher treppenartig ansteigenden Sitzbänken musste man nach dem Ausbau der Bankreihen den Boden erst einmal mit einer Betonschicht versehen. Der Boden im übrigen Langschiff ist nur "sehr sparsam" mit Beton bedeckt.

Alles Dinge, mit denen sich der Bauausschuss der Kirchengemeinde, Pfarrer Michael Bausenwein, der die Vertretung in der Zeit der Vakanz hat, das Architekturbüro Zeltner und die Handwerker beschäftigen müssen. Regelmäßig treffen sich alle in der Kirche, um die weiteren Arbeiten zu besprechen oder besondere Befunde zu diskutieren. Einen gab es an der Decke.

Eine durch Kreise und Quadrate gegliederte Stuckdecke

Gottesdienstbesucher schauen selten an die Decke des Kirchenraumes, wenn dieser nicht mit bunten Malereien verziert ist. In der Marktbreiter St. Nikolai-Kirche gab es eine durch Kreise und Quadrate gegliederte Stuckdecke. Inmitten der Kreise und Quadrate befinden sich Abbildungen von verschiedenen Köpfen – weiß übertüncht wie die Stuckdecke. Wen die Köpfe darstellen sollen, ist bislang nicht bekannt.

Oben auf dem Gerüst ganz nahe unter der Decke sind die Unterschiede der einzelnen Köpfe sofort sichtbar. Laut Harald Haberkamm vom Architekturbüro Zeltner seien etliche Köpfe bereits gereinigt worden. Danach seien bei diesen sogar Haaransätze sichtbar geworden. Aufgrund der Befunde seien auch Farben entdeckt worden. Neben Gold und Silber auch Rot. Ein Kopf ist in den alten Farben in Absprache mit dem Denkmalschutz bemalt worden und leuchtet nun von der Decke.

Die Arbeiten liegen insgesamt im Zeitplan

Ob nun die Köpfe nach der Restaurierung wieder weiß von der Decke schauen oder in leuchtenden Farben, das müsse noch entschieden werden, meinte Haberkamm. Es sei auch eine Kostenfrage und es Denkmalschutzes. Entschieden könne das auch noch bei der nächsten Renovierung der Kirche. Die werde aber erst im Jahr 2082 sein, meinte Bausenwein.

Mit den Arbeiten insgesamt liege man gut im Zeitplan, meinte Haberkamm. Chor und Apsis würden als erste Gebäudeteile fertig. Wie an der Decke gebe es auch dort eine Befundtreppe, das heißt, eine Freilegung der verschiedenen Farbschichten. So wurde festgestellt, dass die Faschen der Fenster eine andere Farbe hatten als die Wände.