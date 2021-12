Vom 26. November bis 22. Dezember fand dieses Jahr der Amnesty International Briefmarathon statt, auch dieses Mal wieder unter Beteiligung der Schulfamilie des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH).

Bei dieser Aktion schreiben Hunderttausende Bürger weltweit Millionen von Briefen, auch digital, um ihre Solidarität mit Menschen auszudrücken, die aufgrund ihres Einsatzes für Menschenrechte in Gefahr sind und sie appellieren an Regierungen, die Menschenrechte zu achten. Am LSH haben das vor allem Schülerinnen und Schüler der 9. bis 12. Jahrgangsstufe getan, im Rahmen des Unterrichts in den Fächern Politik und Gesellschaft sowie Sozialkunde und Ethik. Sie haben gemeinsam mit Lehrkräften insgesamt 400 Protestbriefe in Papierform unterschrieben und damit ein sehr deutliches Zeichen für Menschenrechte gesetzt.

Jedes Jahr stellt Amnesty International das Schicksal von zehn Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten in den Vordergrund, dieses Jahr vor allem das von jüngeren engagierten Menschen, wie z.B. der 15-jährigen Janna Jihad. Sie wird schikaniert und mit dem Tode bedroht, da sie sich sehr aktiv als Bürgerjournalistin betätigt und nicht nur die Unterdrückung, sondern auch die Gewalt der israelischen Armee gegenüber der palästinensischen Bevölkerung dokumentiert.

Während es für die Teilnehmenden am Briefmarathon eine Kleinigkeit ist, Petitionen zu unterschreiben, sind diese für die Betroffenen nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern auch eine Erinnerung daran, dass ihr Schicksal weltweit Aufmerksamkeit bekommt. Und der Erfolg des Briefmarathons ist immer wieder bemerkenswert: Unter dem massiven öffentlichen Druck durch die Petitionen sind schon Todesurteile revidiert und Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten wieder frei gekommen, d.h. diese Briefe können Leben retten und das "nur" mit Unterschriften, auch von Mitgliedern der LSH-Schulfamilie.

Von: Eva Burkard (Organisatorin des Amnesty Briefmarathons am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)