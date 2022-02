Seit Anfang Dezember haben sechs Soldaten das Team des Bayerischen Roten Kreuzes im Impfzentrum des Landkreises Kitzingen in den Marshall Heights unterstützt. Der Einsatz der Soldaten vom Fernmeldebataillon Veitshöchheim endet nun, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Stellvertretender Landrat Robert Finster bedankte sich im Namen des Landkreises für ihren Einsatz.

„Sie sind eine tolle Truppe, die immer mit Herzblut bei der Sache war“, betonte Robert Finster. Der Kampf gegen Corona sei eine sehr schwere und komplexe Aufgabe, alle müssten Opfer bringen und auf so manches Schöne im Leben verzichten. Finster erklärte: „Für uns alle wäre es daher viel einfacher, wenn sich möglichst alle impfen lassen würden und so ein größerer Schutz vor der Krankheit vorhanden wäre. Am Angebot des Landkreises liegt es nicht, wir haben das Impfzentrum nie geschlossen und immer in Bereitschaft und im Betrieb gehalten.“

Neben den Bundeswehrsoldaten bedankte sich der stellvertretende Landrat auch bei allen Beteiligten beim BRK, den vielen ehrenamtlichen Helfern, den Hausärzten und ihren Mitarbeitern, den vielen Menschen an den Teststrecken und besonders auch bei den Mitarbeitern der gesamten Landkreisverwaltung, die immer bereit waren und sind, diese besonderen Belastungen und Herausforderungen der Pandemie anzunehmen und zu bewältigen. Finster dankte besonders Oberstleutnant d. Reserve Gerhard Danzig, der als Verbindungsmann zur Bundeswehr unbürokratisch mit dem Impfzentrum und dem Landkreis zusammenarbeitet.