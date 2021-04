Kitzingen vor 1 Stunde

Einsatz der Luca-App startet im Landkreis Kitzingen

Im Landkreis Kitzingen kann ab sofort die Luca-App zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingesetzt werden. Durch die App können Infektionsketten in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt schneller und besser nachverfolgt werden, schreibt das Kitzinger Landratsamt in einer Pressemitteilung. Geschäfte, Schulen oder auch Kirchen können sich in der App registrieren und so die handschriftliche Kontaktpersonen-Nachverfolgung ersetzen. Statt sich in einer Besucherliste einzutragen, scannen Gäste ihren persönlichen QR-Code am Eingang. Wenn private Treffen wieder möglich sind, könnte die App auch dort genutzt werden.