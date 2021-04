Kleinlangheim vor 40 Minuten

Einleitung des Heilungsverfahrens für das Baugebiet

Für das geplante Baugebiet Am Graben gibt es einen erneuten Anlauf. Schuld ist ein Verfahrensfehler beim bisherigen Vorgehen zur Verwirklichung des Baugebiets, da die Informationen dazu nicht über Internet und Homepage der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurden, "was Pflicht ist", wie Bürgermeisterin Gerlinde Stier in der Ratssitzung am Dienstagabend im VfL-Sportheim mitteilte "und somit handelt es sich um einen formalen Fehler, der aber durch ein sogenanntes Heilungsverfahren wieder ausgebügelt werden kann".