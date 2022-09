Rödelsee vor 1 Stunde

Einladung zum Ökumenischen Pilgertag

Zum ökumenischen Schwanberg-Pilgertag laden die evangelische und katholische Kirche in der Region und die Communität Casteller Ring am Samstag, 24. September, ein. Wieder ist eine biblische Geschichte Wegbegleiterin – das Buch Tobit. Vielfältige Impulse zur Leitfrage „Warum nicht?“ regen an zum Nachdenken und zu Gesprächen, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.