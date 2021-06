In den vergangenen Monaten war Musikunterricht meist zwar nur online möglich, trotzdem möchte der Landkreis Kitzingen begabten jungen Musikern die Chance geben, sich beim Kunstpreis der Jugend im Bereich der klassischen Musik zu messen. Deutlich wird dies aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Der Wettbewerb findet jährlich im Wechsel mit Gestaltung und Schriftstellerei statt, in diesem Jahr ist die klassische Musik an der Reihe. Vieles ist wie in den Jahren zuvor, manches musste Corona bedingt geändert werden. Der Wettbewerb findet – wie gehabt – in zwei Durchläufen statt. Alle Teilnehmer stellen sich in einem ersten Vorspiel einer Jury, die Punkte und Prädikate vergibt. Pandemiebedingt sind allerdings nur Einzelmusiker zugelassen. In der Finalrunde legt die Jury dann die Preise fest. Ob ein Preisträgerkonzert stattfinden kann, hängt vom Pandemiegeschehen ab. Es wird rechtzeitig offiziell auf der Homepage des Landkreises bekanntgegeben.

Die Voraussetzungen

Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche von sechs bis 21 Jahren (Stichtag für die Altersgruppen ist der 30. Juli), die mit ihrem Erstwohnsitz im Landkreis Kitzingen gemeldet sind oder Schulen im Landkreis besuchen. Musikstudenten im Hauptstudium und Musiker, die in einer hauptberuflichen musikalischen Berufspraxis stehen sowie Schüler, die eine Berufsfachschule für Musik mit dem gewählten Instrument als Hauptfach besuchen, sind ausgeschlossen.

Anmeldeschluss ist Freitag, 30. Juli. Weitere Informationen gibt es unter www.kitzingen.de im Bereich Schulen/Bildung/Kultur.