Kitzingen vor 1 Stunde

Einkaufswagen streift Auto: 1000 Euro Schaden

Am Mittwochnachmittag schob eine 68-jährige Frau in der Wörthstraße in Kitzingen ihren Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Eingang des Marktes. Aufgrund des leicht abschüssigen Geländes konnte die Frau den Einkaufswagen nicht mehr kontrollieren und streifte einen vorbeifahrenden Pkw. Durch den Anstoß entstand am Kotflügel des Autos eine Delle. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro, teilt die Polizei mit.