Kitzingen vor 36 Minuten

Einige Filialen ohne persönlichen Service

Die Sparkasse Mainfranken Würzburg wandelt aufgrund der Corona-Pandemie kleinere Geschäftsstellen im Landkreis Kitzingen ab diesen Mittwoch, 16. Dezember, vorübergehend in Selbstbedienungs-Filialen ohne persönlichen Service um, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreditinstituts. Die Geldautomaten und SB-Geräte laufen an diesen Standorten weiter, die Briefkästen werden regelmäßig geleert. In den größeren Beratungscentern und Filialen in Stadt und Landkreis Kitzingen stehen während der jeweiligen Öffnungszeiten weiterhin persönliche Ansprechpartner zur Verfügung.