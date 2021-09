Am Montag, 27. September, muss der allgemeine Dienstbetrieb in Teilbereichen des Landratsamtes Kitzingen wegen dringender Arbeiten im Zuge der Bundestagswahlen eingeschränkt werden: An diesem Tag prüfen Mitarbeiter im Landratsamt die von den Gemeinden gemeldeten Zahlen und Ergebnisse der Bundestagswahl, geht aus einer Mitteilung aus dem Landratsamt hervor.

Betroffen sind hauptsächlich die Mitarbeiter der Bereiche Kommunales und Ausländeramt. Die Mitarbeiter bitten alle Bürger um Verständnis, dass sie an diesem Tag nicht den sonst üblichen Service bieten können. Wenn möglich, sollten Bürger ihre Anliegen in diesen Bereichen an einem anderen Tag erledigen, um Wartzeiten zu vermeiden.

Das mit der Feststellung des Wahlergebnisses betraute Sachgebiet 32, Teilbereich „Bürgerrechte“ (Ausländerrecht, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit, Namensänderung, Wahlen) bleibt an diesem Tag für den Publikumsverkehr ganz geschlossen.