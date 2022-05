Mainstockheim vor 1 Stunde

Eingangsbereich der Sporthalle beschmiert

Die Sporthalle in Mainstockheim hat sich ein Schmierfink als Ziel auserkoren, berichtet die Polizei. In der Zeit vom 25. April bis 8. Mai beschmierte der bislang unbekannte Täter im Eingangsbereich der Sporthalle in der Albertshöfer Straße die Innenwände mit weißer Farbe. Hierzu benutzte der Täter einen weißen Stift. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.