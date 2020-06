Eingangsbereich am Friedhof in Sommerach wird attraktiver

Landschaftsarchitektin Katharina Söllner vom Kitzinger Landschafts-Architektenbüro arc. grün gab dem Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend einen detaillierten Einblick in die Vorentwurfsplanung für die Neugestaltung des Friedhofseingangs im Urbanweg. Das 920 Quadratmeter große Bauprojekt soll im Zuge des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK), also mit Fördergeldern, bis Ende 2020/ 2021 umgesetzt wird.

"Uns war es wichtig, einen grüneren Eingangsbereich zu schaffen", betonte Söllner. Allergrößten Wert legt man hierbei auf den Erhalt des Altbestandes von zwölf Bäumen sowie elf Kurzzeitparkplätze in diesem Bereich. Der Asphalt sei in die Jahre gekommen, daher wurden in zwei Varianten verschiedene Ausführungen in Betonsteinpflaster vorgeschlagen. Als Ausstattungsgegenstände nannte die Architektin Sitzbänke, Fahrradständer und Mastleuchten.

Zu den Kosten: Einschließlich Baustelleneinrichtung, vorbereitende Arbeiten, Beleuchtung, Einfriedung, Vegetationstechnische Arbeiten oder Pflanz und Ansaat - Arbeiten beläuft sich die Kostensumme auf Brutto 255 300 Euro. Als weitere Schritte nannte Söllner – das Bauprojekt soll spätestens 2021 umgesetzt werden - die Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde, die exakte Kostenberechung und nicht zuletzt den Förderantrag, der von Beginn an wichtiger Bestandsteil der Investitionsmaßnahme war.

Grünes Licht signalisierten die Räte für die Bauvorhaben für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage in der Benediktinerstraße sowie die Installation eines Hochseecontainers, der in der Nähe der Mainwiesen als Weinbar-Cafe als besondere Attraktion für Sommerach werden soll.

Laut einstimmigen Ratsbeschluss werden nunmehr mit Ulrich Schwarz sowie Roman Mangold (Stellvertreter) zwei weitere Sommeracher Ratsmitglieder in die Schulverbandsverssammlung Sommerach aufgenommen. Bislang waren es die Bürgermeisterinnen Elisabeth Drescher (Bürgermeisterin Sommerach) sowie Sibylle Säger (Nordheim), die diesem Gremium angehörten.

Elisabeth Drescher erläuterte die neue Geschäftsordnung, die seit 2014 besteht und die ab 2020 augrund des neuesten Musters des Bayerischen Gemeindetages erarbeitet wurde. Wichtigste Neuerung in der neuen Geschäftsordnung ist die Ergänzung hinsichtlich des Datenschutzes, aber ansonsten, so die Gemeindechefin, "gibt es grundlegend nichts Neues".