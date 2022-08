In einem Festgottesdienst wurde Michael Langer, 51 Jahre, zum Dienst als Prädikant der Evangelisch-Lutherischen Kirche eingesetzt.

Dekanin Kerstin Baderschneider nahm die Einführung in der St. Nicolai-Kirche vor. Michael Langer bestätigte, dem Wort Gottes dienen zu wollen und die versammelte Gemeinde sagte ihm ihre Unterstützung zu.

Ortspfarrer Uli Vogel begrüßte neben den Gläubigen der beiden Kirchengemeinden Schernau und Neuses mit den versammelten Kirchenvorständen auch eine große Bläsergemeinschaft, die sich aus verschiedenen Posaunenchören der Region zusammensetzte.

Nach der offiziellen Einsegnung legte Michael Langer den Bibeltext des Sonntages aus, der die Verbundenheit des christlichen Glaubens mit seinen jüdischen Wurzeln zum Thema hatte. "Ohne Regeln und Gesetze geht es nicht", meinte Michael Langer, bezogen auf aktuelle Zusammenhänge. So hätte die Menschheit auch wichtige Regeln des Zusammenlebens als Weisung in der Bibel erhalten, die von Jesus nicht zurückgenommen, sondern in der Gottes- und Nächstenliebe zusammengefasst und verdichtet wurden. Da gehe es um Glaube, Gemeinschaft und um Gerechtigkeit. Ein wichtiges Thema für Michael Langer, der sich als Gewerkschaftssekretär der IG BAU täglich mit den Nöten von Menschen im Arbeitsleben auseinandersetzt. Die Beschäftigung mit der Bibel und die Auslegung in heutiger Zeit habe ihn immer mehr begeistert. Der Weg zum Prädikantendienst führte Michael Langer seit drei Jahren in vielen Wochenendkursen der bayerischen Landeskirche zuerst zum Lektor und nach einem Jahr Praxiserfahrung in Gottesdiensten an verschiedenen Orten nun zum Prädikanten mit Sakramentsverwaltung. Das bestätigt auch die Urkunde von Regionalbischöfin Gisela Bornowski, die Michael Langer offiziell und unbefristet in den ehrenamtlichen Dienst des Prädikanten erhebt.

Von: Ulrich Vogel (Pfarrer, Pfarrei Schernau)