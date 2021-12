Drei neue Ministrantinnen und zwei neue Oberministrantinnen gibt es in der Pfarrkirche St. Bartholomäus. Pfarrer Johannes Hofmann begrüßte zunächst die drei neuen Ministrantinnen Frida Grönert, Lilly Vollmuth und Theresa Schäfer und auch die beiden neuen Oberministrantinnen Regina Pohli und Viktoria Schicker. Dann gab es noch zwei kleine Geschenke für die ausscheidenden Oberministranten Korbinian Krapf (konnte nicht persönlich da sein) und Katharina Schmitt, die in den vergangenen Monaten die Aufgabe alleine wahrgenommen hatte.

Pfarrer Hofmann dankte so auch der relativ großen Ministrantenschar für ihren Dienst in den Gottesdiensten, der in der Pandemie zeitweise gar nicht möglich war, zeitweise stark eingeschränkt war und bis heute wegen Corona noch nicht im vollem Umfang möglich ist. Die neuen Ministrantinnen ermutigte Pfarrer Hofmann mit dem Hinweis, dass der Ministrantendienst die erste große Aufgabe sei, die Kinder in der Gemeinde übernehmen können.

Von: Josef Gerspitzer (Pfarrgemeinderat Kitzingen und Pastoraler Mitarbeiter Volkach , Pastoraler Raum Kitzingen und Pastoraler Raum St. Benedikt - Schwarzach )