Nach gut fünf Wochen sind der Umbau und die Modernisierung der Marktbäckerei Fuchs am Marktplatz in Markt Einersheim abgeschlossen – und das bei laufendem Betrieb. Der Dorfladen bietet nun alles, was für den täglichen Bedarf benötigt wird. Genau das war auch das Anliegen, das Bäckermeister Gerd Fuchs zur Investition und Neugestaltung veranlasst hat: Er will die gesamte Palette der Selbst- und Nahversorgung anbieten.

Neben den Backwaren, die zwei Mal täglich geliefert und in der Filiale auch frisch gebacken werden, gibt es Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Zeitungen, Wein, Eier und Honig aus der Region, dazu Putz- und Hygienemittel sowie Getränke und Kühlwaren. Auch ein kleines Café wurde eingerichtet.

Schon früher gab es in dem Haus Lebensmittel und Kurzwaren. Als Fuchs das Gebäude 1985 erwarb war ein Getränkeladen untergebracht, bei dem man Lotto und Toto spielen konnte. 1989 erfolgte ein vollständiger Neuaufbau mit 300 Quadratmetern Grundfläche. Ganz früher, so erinnert sich Gerd Fuchs, gehörte zum Betrieb sogar noch eine Tankstelle am Marktplatz und das Geschäft war ein richtiger Krämerladen, in dem es fast alles gab.

Den Dorfladen sieht Fuchs als eine Bereicherung für Markt Einersheim und seine rund 1200 Einwohner. Im Ort gibt es neben einer Apotheke und der Metzgerei sogar einen Zahnarzt, nur die Arztpraxis ist seit Jahren verwaist.

Reger Publikumsverkehr und angepasste Öffnungszeiten

Dass der Laden gebraucht und genutzt wird, zeigt der anhaltend rege Publikumsverkehr. Das stete Kommen und Gehen von Kunden unterstreicht, wie wichtig es für die Markt Einersheimer ist, dass es mit einem umfangreichen Angebot weitergeht. Linda Schatz fand es sogar spannend, während der Umbauphase einkaufen zu gehen. Denn der Umbau erfolgte bei laufendem Betrieb, eine Herausforderung auch für die vier Mitarbeiter, die täglich auf eine neue Bausituation reagieren mussten.

Eine andere Kundin lobt das ansprechende Ambiente und die fußläufige Erreichbarkeit des Ladens direkt am Marktplatz. Andere freuen sich schon auf ein Treffen an den Kaffeetischen zu einer ungezwungenen Plauderstunde.

Die Öffnungszeiten sind besonders an die Arbeitszeiten örtlicher Unternehmen angepasst, in denen teilweise im Schichtbetrieb gearbeitet wird. Von Montag bis Donnerstag 5-13 Uhr, Freitag 5-18 Uhr und Samstag 5-12 Uhr ist der Laden geöffnet, und Schichtarbeiter und Handwerker können sich mit einem Pausenfrühstück und Tageszeitung eindecken. Im Gegenzug ist der neue Dorfladen an den meisten Nachmittagen – außer freitags – geschlossen.