Die Kanalbefahrung eines Teilnetzes in Markt Einersheim 2020 galt der Bestandsaufnahme, der Zustandserfassung und dessen Beurteilung. Das Ergebnis stellte das beauftragte Ingenieurbüro TIG aus Dettelbach nun vor.

Der Ortskern und der nordöstliche Ortsbereich umfassen demnach 3748 Meter Kanalleitung sowie 211 Meter Anschlussleitung mit insgesamt 108 Schächten. Etwa 2000 Meter bestehen aus Betonrohr, 1300 Meter aus Steinzeug. Teilweise ergaben sich Abweichungen von den Bestandsplänen, die aktualisiert werden.

Größere Schäden in der Mönchsondheimer Straße

Streckenweise wurden Rohrbrüche, Scherbenbildungen und in den Kanal ragende Anschlüsse festgestellt, die mit mangelhaft bewertet wurden. Größere Schäden wurden in der Mönchsondheimer Straße unterhalb des Feuerwehrhauses mit Undichtigkeiten und Wurzeleinwachsungen festgestellt. Diese Schäden müssen als Sofortmaßnahme in offener Bauweise beseitigt werden.

Insgesamt ergab die Befahrung aber einen guten Zustand. Nach Abschluss der Befahrungen wird eine hydrodynamische Berechnung zur Leistungsfähigkeit des Kanalsystems erforderlich. Bürgermeister Herbert Volkamer will zunächst die letzte noch ausstehende Befahrung abwarten, um dann alle Schäden insgesamt angehen zu können.

Volkamer berichtete zudem über den Fortgang der Bauarbeiten am Erweiterungsbau für den Kindergarten zum Guten Hirten. Hier konnte im Oktober mit dem Richtfest ein Zwischenziel erreicht werden, das Dach soll in den nächsten Tagen bereits fertig sein.

Bei den Fenstern kommt es zu Lieferverzögerungen

Allerdings, so Volkamer, komme es derzeit bei den Fenstern zu Lieferverzögerungen, doch bewege sich das Vorhaben noch im Zeitplan, der eine Fertigstellung dank großzügiger Zeitvorgaben im Juli 2022 vorsieht. Der Einbau der Heizung und die übrigen Installationen seien jedoch abhängig vom Einbau der Fenster.

Volkamer zeigte sich selbst davon überrascht, dass sich die Baukosten im Limit bewegen. Bislang wurden Aufträge für 950 000 Euro vergeben, rund 35 000 Euro stehen noch aus. Gemeinderat Nikolaus Knauf würdigte die Leistung, trotz der angespannten Marktlage kostengünstig zu bauen.

Weitere Themen am Ratstisch waren:

* Bei der Sanierung des Gebäudes Marktplatz 1 wurde der Keller verfüllt und die Bodenplatte eingebaut und der Putz von Fachwerkflächen entfernt.

* Beim Kindergartenbau wurde das Gewerk Innentüren für 17 071 Euro vergeben, der Schätzpreis lag bei 24 017 Euro.

* Für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und Einliegerwohnung wurde eine Befreiung für das Baufenster erteilt, eine störende Straßenlampe wird auf Kosten des Bauwerbers versetzt.

* Vom Strategieseminar der Interkommunalen Allianz Südost 7/22 berichtete 3. Bürgermeister Tobias Schramm, dass sich die Allianz zukünftig Themenm wie Innenentwicklung, Vitalisierung und Gastronomie widmen wolle. Zur Innenentwicklung sei eine Vortragsreihe geplant, um Anreize zu schaffen.