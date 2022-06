Kitzingen vor 49 Minuten

Einen Moment nicht aufgepasst: Auffahrunfall in Kitzingen

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit war laut Polizeibericht die Ursache eines Unfalles, der sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in Kitzingen ereignete. Eine 33-jährige Frau wollte mit ihrem Wagen von der Panzerstraße aus nach rechts in die Staatsstraße 2271 in Richtung Volkach abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie aber an der Einmündung ihren Wagen anhalten. Das bemerkte ein 27-jähriger Autofahrer, der hinter ihr fuhr, zu spät. Er prallte auf das Heck des stehenden Fahrzeugs. Dabei wurde die Beifahrerin der 33-Jährigen leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.