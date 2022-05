Kitzingen vor 1 Stunde

Eine-Welt-Gruppe Kitzingen lud Stefanie Schwab ein

Auf Einladung der Eine-Welt-Gruppe Kitzingen war am vergangenen Samstag die Liedermacherin Stefanie Schwab zu einer Musikalischen Andacht in der St. Johannes-Kirche. Mit ihren einfühlsamen Liedern, die sie selbst auf Klavier oder Gitarre begleitete, mit berührenden Texten zu Momenten aus dem Alltags- und Glaubensleben traf sie ins Herz der Zuhörerinnen und Zuhörer und bereitete ihnen eine besinnliche und froh machende Stunde. Nach einem ökumenischen Friedensgebet und dem Segenslied zum Abschluss, bedankten sich die Anwesenden mit einem langen, herzlichen Applaus. Obwohl sich nur wenige Interessierte zu der Andacht zusammengefunden hatten, kam eine Spendensumme von 180 Euro zusammen, die im Mädchen- und Frauenprojekt "Archana" in Indien für Bildung und Ausbildung verwendet werden wird.