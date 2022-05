Dettelbach vor 50 Minuten

Eine Verletzte bei Auffahrunfall beim Mainfrankenpark

Am Freitagnachmittag befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Toyota die Staatsstraße bei Dettelbach in Richtung Mainfrankenpark. Hinter dieser fuhr eine 24-jährigen Opel-Fahrerin, als die Toyota-Fahrerin laut Polizeibericht plötzlich grundlos abbremste. Die Opel-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Toyota auf. Dabei erlitt die Opelfahrerin Schmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von rund 8000 Euro.