Dettelbach vor 1 Stunde

Eine Tüte voller Wünsche: Tatort-Gottesdienst zum Mitnehmen

Das Tatort-Gottesdienstteam bringt seinen zweiten Gottesdienst zum Mitnehmen heraus. "In Zeiten, da eine Feier mit Band und Gesang nicht durchführbar ist, muss die gute Botschaft auf andere Weise unter die Leute gebracht werden", wird Pfarrer Uli Vogel in einer Pressemitteilung des Organisationsteams zitiert. Der zweite "Tatort zum Mitnehmen" liegt ab Sonntag, 14. Februar, in Boxen vor den evangelischen Kirchen in Dettelbach, Schernau und Neuses zum Mitnehmen bereit. "Eine Tüte voller Wünsche, mit viel Liebe und Kreativität zusammengestellt", so Pfarrer Uli Vogel weiter. "Möge auch diese Ausgabe allen Tatort-Fans die Seele erfreuen und Kraft für die trüben Tage geben".