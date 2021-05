Dettelbach vor 37 Minuten

Eine Stunde Zeit für die Senioren

„Eine Stunde Zeit“ vor der Kulisse des alten Dettelbacher Krankenhauses schenkten eine Abordnung der Dettelbacher Musikanten den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Pflegepersonal der Seniorenresidenz Phoenix Wohnstift Dettelbach am Sonntagabend. Es war ein Blumenstrauß von Melodien zum Maienmonat mit Marienliedern und vielen fränkischen Weisen, die in den Wohneinheiten über die Zimmer miterlebt werden konnten. Fabian Weiss mit seinem Bläserensemble und Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz mit Gebeten und Texten schafften den Rahmen der Abendstunde im Garten des Wohnstifts. Wohltuend gerade in Coronazeiten: Mitbeten, Mitsingen mit Abstand war möglich und so wurde nicht nur der Maien gefeiert, sondern auch erlebt. Danke, dass ihr da wart, es hat uns gutgetan, so klang es aus den Zimmern.