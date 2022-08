Schon Tage vorher war die Vorfreude der Schülerinnen und Schüler spürbar. Es wurde gebastelt, gemalt, ausprobiert und organisiert. Alle wuselten durch das Schulhaus, damit am großen Tag auch alles bereitstand. Endlich war es dann soweit: Die Rudolf-von-Scherenberg Grundschule feierte ihr Schulfest.

Zu Beginn versammelten sich Groß und Klein auf dem Theaterhof. Die Klassen 1a, 3a, 3b, 3c und 4a begrüßten mit einem Kanon "… die lieben Leut‘ zu ihrem Fest". Anschließend eröffnete Schulleiterin Gabriele Krieglstein die gemeinsamen Stunden und wünschte allen viel Vergnügen.

Unter dem Motto "Spiel und Spaß" konnten sich die Kinder an neun Stationen ausprobieren. Von Dosenwerfen über Erbsenhämmern bis zu einem Wasserparcours war alles geboten.

Für das leibliche Wohl sorgte der Elternbeirat. Kühle Getränke, Kaffee und Kuchen und herzhaftes Gebäck standen für Groß und Klein bereit.

Dass das Schulfest den Kindern sichtlich Freude bereitet hatte, zeigen einige Aussagen einer dritten Klasse: "Mir hat am meisten Säckchen werfen gefallen und die Kuchen waren auch lecker.", "Mir hat die Station Erbsenhämmern am besten gefallen und es gab vieles leckeres Essen wie zum Beispiel Pizzaschnecken.", "Die Station Stacking war richtig cool!" oder "Am schönsten war das Singen, weil es mir Freude gemacht hat.".

Leider ging die gemeinsame Zeit viel zu schnell vorbei. Am Ende des Schulfests fanden sich wieder alle auf dem Theaterhof ein, um gemeinsam den "Superhelden" der Schule Hausmeister Karlheinz Bielek in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden.

Von: Corinna Stark (Förderlehrerin, Rudolf-von-Scherenberg- Grundschule, Dettelbach)