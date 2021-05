Was haben eine Schnitzeljagd von Viertklässlern in der Altstadt von Volkach, die Viertklässler der Grundschule Volkach und ein ausgestopfter Biber gemeinsam? Nun, die Schnitzeljagd über fünf Stationen bestand aus Plakaten mit Fragen, die es zu beantworten galt und die den Kindern ein Lösungswort brachte. Mit dieser Antwort durften sie sich bei Thomas Hagemeier im Bücherkabinett ein Buchabholen, der Inhalt war die geschenkte Geschichte „Biber undercover“.

Allein die Schnitzeljagd kam bei den Kindern sehr gut an, und auch der Rundgang im Bücherkabinett war eine tolle Sache. Die Kinder durften auch nach Herzenslust rumstöbern. Allein schon deshalb, weil die Kinder mal wieder im Rudel unterwegs sein durften, auch wenn es sich „nur“ um geteilte Schulklassen gehandelt hat. Aber: die Aktion hatte den Charakter eines Klassenausfluges, auf den die Kinder viel zu lang haben verzichten müssen. Und so sausten sie quer durch die Hauptstraße und einigen Nebenstraßen, immer auf der Suche nach den fünf Plakaten und begierig darauf, die Fragen zu beantworten.

Hintergrund der Schnitzeljagd ist der Welttag des Buches, und jedes Jahr beteiligen sich bundesweit mehrere tausend Buchhandlungen. „Ich schenke dir eine Geschichte“ lautet das Motto, und dieses Jahr war es „Biber undercover“ des Autors Rüdiger Bertram und des Illustrators Timo Grubing. Zum Inhalt: Es sollte eigentlich nur ein Experiment für den Chemie-Unterricht werden. Doch als die beiden Schüler Selma und Tobi etwas unvorsichtig werden, explodiert ihr Gemisch – mit einer unvorhersehbaren Folge: Felix, der ausgestopfte Biber in der Glasvitrine, erwacht zum Leben. Er hat seine Präparation hundert Jahre verschlafen und leidet unter schrecklichem Heimweh. Für Selma und Tobi steht fest: Sie bringen den kleinen Nager zurück zu seinem See. Großes Biberehrenwort.

Was genau das Duo unternimmt, um den Biber wieder heimzubringen, ist Unterrichtsthema für die kommenden Wochen. Bis zum Wochenende übrigens darf jedes Kind an der Schnitzeljagd des Bücherkabinetts teilnehmen, auch wenn es kein Grundschulkind ist. Einfach ins Bücherkabinett an der Hauptstraße kommen und anmelden – und schon kann die wilde Jagd durch die Stadt beginnen.

Von: Marion und Thomas Hagemeier vom Bücherkabinett Volkach.