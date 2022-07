Prichsenstadt aktualisiert vor 1 Stunde

Büergerversammlung am 19. Juli: Eine Reitanlage in Kirchschönbach?

Coronabedingt hatten auch in Prichsenstadt viele Bürgerversammlungen (BV) ausfallen müssen, die jetzt wieder aufgenommen werden. Start ist am Dienstag, 19. Juli, um 19.30 Uhr im 400 Anwohner großen Ortsteil Kirchschönbach, und diese BV steht ganz im Zeichen "Gut Kirchschönbach". Dort will das Ehepaar Carolin Hilzinger und Alexander Eger einen großen Reiterhof aufbauen, dessen Idee sie im Dezember 2020 im Stadtrat vorgestellt hatten: 233.000 Quadratmeter, ein Dressur- und ein Springplatz, eine Galoppbahn, ein Poloplatz, ein Offenstall, ein Paddockstall, Wohn- und Wirtschaftshäuser und eine große offenen Reithalle mit einem auch für die Öffentlichkeit zugänglichen Restaurant. Seit der Ratssitzung vor eineinhalb Jahren war Ruhe eingekehrt, gelegentlich unterbrochen durch Anträge auf den Bau eine Reithalle, hinter der einige Ratsmitglieder eine Salami-Taktik vermuteten. Auch habe das Landratsamt die Pläne unter anderem aus arten- und naturschutzrechtlichen Gründen zusammengestrichen, hatte Bürgermeister René Schlehr in einer der vergangenen Ratssitzungen gesagt.