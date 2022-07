Viele würden gerne im Ort bleiben, doch in vielen Gemeinden sind Bauplätze Mangelware. Hinzukommt, dass es mancherorts freie Grundstücke gibt, doch die sind in Privatbesitz. Doch manchmal gelingt es, einen solchen Bauplatz zu bekommen, wie jetzt in Seinsheim.

Über diesen Bauantrag freute sich Seinsheims Bürgermeisterin Ruth Albrecht besonders. Denn einer jungen Familie war es gelungen, einen lange brach liegenden Bauplatz in der alten Siedlung Am Dorfgraben kaufen zu können. Jetzt soll dort ein Einfamilienhaus entstehen.

Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplans "Am Graben". Gerne stimmte der Marktgemeinderat Befreiungen bei der Firstrichtung und bei der Kniestockhöhe zu.

Zustimmung gab es auch zur Anfrage des Besitzers eines Grundstücks zwischen Iffigheim und Tiefenstockheim. Für dieses hatte es bislang eine gemeinsame Zufahrt mit einem anderen Grundstück gegeben. Jetzt darf der Besitzer auf eigene Kosten eine eigene Zufahrt schaffen. Da dafür ein kleines Stück Gemeindegrund gequert werden muss, wird es laut Bürgermeisterin Albrecht einen Gestattungsvertrag geben.

Treff entsteht am Sportplatz

Für die Feuerwehren stehen demnächst einige Investitionen in Ausrüstung an. Neben Schläuchen und Verteilern müssen in naher Zukunft auch bei drei Ortsteilwehren die Helme ersetzt werden. Ebenso Gürtel und Seile, deren Verfallsdatum naht.

Ruth Albrecht berichtete von einem Treffen mit zwölf Jugendlichen, bei dem diesen die neue Möglichkeit für den Jugendraum vorgestellt worden ist. Wie berichtet, stellt der FC Seinsheim seine Sportplatzhütte zur Verfügung. Diese Lösung sei akzeptiert worden, berichtete Albrecht. Der Wunsch der Jugendlichen, dort auch WLAN zu haben, könne erfüllt werden. Für die Nutzung werde es eine Hausordnung geben.

Selfie-Point über dem Ort

"Leider sind die Fahrgastzahlen bei der Bürgerbuslinie sehr rückläufig." Die Bürgermeisterin rief deshalb in der Ratssitzung dazu auf, das Angebot zu nutzen und damit am Leben zu erhalten. "Unsere ehrenamtlichen Fahrer sind sehr engagiert und gerne mit Fahrgästen unterwegs", sagte Albrecht. Doch allein mit einem leeren Bus möchten sie nicht spazieren fahren.

Albrecht informierte, dass die Baustelle am Oberen Tor abgeschlossen sei, die Bepflanzung aber wegen der Hitze derzeit erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolge. Los geht es dafür mit der Baustelle für den Selfie-Point in der Flur oberhalb von Seinsheim. Das Teil, das dort aufgebaut wird, stand einst in Iphofen und war der Selfie-Point für die Troja-Ausstellung im Knauf-Museum.