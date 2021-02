Drei jeweils leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag gegen 12.55 Uhr auf der B 8 in Kitzingen auf Höhe der E-Center-Kreuzung ereignet hatte. Zur Unfallzeit fuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der Marktbreiter Straße in Richtung B 8 und wollte an der Kreuzung dann nach rechts auf die B 8 in Richtung Siedlung abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie an der ausgeschalteten Ampel aber kurz warten. Eine 22-jährige Frau, die mit ihrem Wagen hinter der 37-jährigen fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den wartenden Wagen auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurden drei Personen jeweils leicht verletzt.