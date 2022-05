Die Teilnehmer am Strategieseminar der MainLand Allianz an der Schule für Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim (von links): Michael Schwarzer, Karl-Dieter Fuchs, Ralf Menger, Peter Reidelbach, Sabine Fuchs, Herman Queck, Susanne Kieser, Horst Reuther, Michael Ullwer, Klaus Richter, Herbert Holzapfel, Matthias Bielek, Roland Hoh, Veronika Endres und Stefanie Dümig. Foto: Veronika Endres